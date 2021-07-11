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    Fenerbahçe Niang transferi için Rennes'le anlaştı

    Fenerbahçe Niang transferi için Rennes'le anlaştı

    Fenerbahçe, Rennes'in Senegalli yıldızı M'Baye Niang'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 09:11
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    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

    Teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yaktı.

    Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli golcünün kiralık olarak transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.

    Fenerbahçe Niang transferi için Rennes le anlaştı #1

    KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Ajansspor’un haberine göre, Niang, yeni sezon kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.

    2012-2018 yılları arasında bonservisi Milan'da bulunan Niang, 2019'da Rennes'e transfer olana kadar Genoa, Watford ve Torino gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti.

    Niang, Rennes formasıyla 92 golün altına imzasını attı.

    Fenerbahçe Niang transferi için Rennes le anlaştı #2

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