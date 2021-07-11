Fenerbahçe Niang transferi için Rennes'le anlaştı

Fenerbahçe, Rennes'in Senegalli yıldızı M'Baye Niang'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yaktı.

Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli golcünün kiralık olarak transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Ajansspor’un haberine göre, Niang, yeni sezon kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.

2012-2018 yılları arasında bonservisi Milan'da bulunan Niang, 2019'da Rennes'e transfer olana kadar Genoa, Watford ve Torino gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti.

Niang, Rennes formasıyla 92 golün altına imzasını attı.