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- Fenerbahçe Niang transferi için Rennes'le anlaştı
Fenerbahçe Niang transferi için Rennes'le anlaştı
Fenerbahçe, Rennes'in Senegalli yıldızı M'Baye Niang'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 11.07.2021 - 09:02
- Güncelleme : 11.07.2021 - 09:11
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli golcünün kiralık olarak transferi için kulübüyle büyük ölçüde anlaştı.
KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Ajansspor’un haberine göre, Niang, yeni sezon kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.
2012-2018 yılları arasında bonservisi Milan'da bulunan Niang, 2019'da Rennes'e transfer olana kadar Genoa, Watford ve Torino gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti.
Niang, Rennes formasıyla 92 golün altına imzasını attı.