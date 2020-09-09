Fenerbahçe, Nikola Kalinic haberlerini yalanladı

Forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, "Nikola Kalinic ile anlaşıldı" haberleri sonrası resmi siteden yalanlama metni yayımladı.

Yeni sezon öncesinde Lazio'nun yolunu tutması beklenen Vedat Muriç'in yerine forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Zahavi'nin ardından Kalinic ismi de öne çıkıyordu.

RESMİ SİTEDEN YALANLAMA

Sarı-lacivertli takım resmi siteden yaptığı açıklamayla Kalinic haberlerini net bir dille yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz son iki yıldır, ortaya atılan, doğruluğu olmayan transfer iddiaları hakkında açıklama ve yalanlama yapmama duruşunu taşımaktadır. Bugün akşam saatlerinde, bizzat Başkanımız referans gösterilerek 'Ali Koç ve Fali Ramadani, Nikola Kalinic transferi için bir araya geldi' diye kamuoyuna özel haber olarak servis edilen ve pek çok mecrada da son dakika olarak yer alan haber için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Haberde iddia edilen futbolcu ile ilgili Başkanımızın ve Kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.