Fenerbahçe, Norwich City ile Rashica transferini görüşüyor Fenerbahçe, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler Norwich ile pazarlıklara devam ediyor.

Galatasaray'ın Rashica'yı yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ancak Fenerbahçe'nin transferde bir adım öne geçtiği bildirildi.

26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Norwich'ten ayrılmak istediği ve Galatasaray ya da Fenerbahçe arasında bir tercihi olmadığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler Norwich ile görüşerek oyuncunun bonservis bedelini sorarken Rashica'nın kararını kulübüne bıraktığı ve Fenerbahçe ile de anlaşabileceği iddia edildi.

Performansı beğenildi

Başarılı futbolcu geçen sezon Galatasaray'da 35 maça çıktı. Rashica bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olan Rashica'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.