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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada Sırp futbolcu ve kulübü Kızılyıldız'la anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ognjen Mimovic kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz" denildi.

İmzanın ardından konuşan Mimovic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

8.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırp sağ bek için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.

17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya gelen Ognjen Mimovic, sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.

OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.

Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen Ognjen Mimovic, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.