Fenerbahçe, Omar Fayed ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, stoper bölgesi için Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun ardından bir hamle daha gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

"Transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: