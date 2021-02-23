Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden görüşecek

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz'ın takımda kalmasını isteyen Emre Belözoğlu, genç oyuncuyla bir kez daha görüşme kararı aldı.

Fenerbahçe'de şans bulamadığı için sözleşme uzatmayan, bu nedenle de kadro dışı bırakılan Ömer Faruk Beyaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

İtalyan basını, Serie A ekiplerinin de peşine düştüğü orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

Haberde Avrupa'dan Dortmund, Liverpool, Manchester United ve Stuttgart'ın da 17 yaşındaki oyuncu için ilgisini sıcak tuttuğu kaydedildi.

BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

Genç futbolcuya verilen değerin karşılığını bulamadıklarını belirten sportif direktör Emre Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."