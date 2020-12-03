Fenerbahçe Onyekuru'yu, Onyekuru Galatasaray'ı istiyor

Ocak ayında Monaco'dan ayrılmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor. Nijeryalı futbolcunun ilk tercihi ise Galatasaray.

Diego Perotti'nin sık sık sakatlanması üzerine devre arasında bir kanat oyuncusu daha transfer etmeyi düşünen Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, Fransız ekibi Monaco'dan ayrılmayı düşünen 23 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçtiği, ancak Nijeryalı oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtildi.

Devre arasında takımdan ayrılmaya karar veren Onyekuru, daha önce 2 farklı dönemde giydiği sarı-kırmızılı formayı bir kez daha terletmek istiyor.

"GALATASARAY SEÇENEKLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Radrospor'a konuşan oyuncunun menajeri William D'Avila, "Henry, kesin olarak ocak ayında Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

"BİR İKİ KULÜP DAHA İSTİYOR"

Onyekuru'yu Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini söyleyerek Fenerbahçe'yi işaret eden William, "İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi." şeklinde konuştu.