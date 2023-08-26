Fenerbahçe orta saha transferini bitiriyor: 5 adaydan biri gelecek Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 5 aday içerisinden birini seçmek istiyor. Tanguy Ndombele, Makoumbou, Soumare, Rade Krunic ve Dominguez'le pazarlıklar sürüyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i renklerine bağlayarak bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.

Kalesini sağlama alan Fenerbahçe'de gözler orta alana yapılacak takviyeye döndü.

Sarı-lacivertliler, orta sahasını son olarak Manchester United'dan Fred'le güçlendirdi. Brezilyalı yıldızın yanına bir isim daha monte ederek transfer kapatılacak.

Bu bölgeye bir isim alınacak ancak 5 aday bulunuyor. Söz konusu isimler; Tanguy Ndombele, Makoumbou, Soumare, Rade Krunic ve Dominguez...

5 isimden en uygunu Makoumbou

Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor. 5 isimden mali olarak en uygunu Makoumbou...

Sarı-lacivertliler, Cagliari'yi ve oyuncuyu ikna etti. Diğer isimlerde sonuca varılamazsa Kongolu yıldızla sözleşme imzalanacak. Ancak listenin tepesindeki isimler için de çalışmalar sürüyor.

Dominguez için orta yol aranıyor

İtalyan basını, Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe, Galatasaray ve Nottingham Forest'ın talip olduğunu duyurdu.

Üç kulübün de tecrübeli oyuncu için teklif yaptığı ve Bologna'nın gelecek sezon Dominguez'i elinden bedelsiz kaçırmamak için orta yol bulmaya çalıştığı vurgulandı. Haberde; "Bir hafta içinde Dominguez, ayrılacak." denildi.

Rade Krunic kalıyor iddiası

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ısrarına rağmen Rade Krunic'in Milan'da kalacağını iddia etti. Corriere dello Sport'un haberinde; Krunic'in Milan'da kalma olasılığının gün geçtikçe arttığına vurgu yapıldı. Milan teknik direktörü Pioli, en başından beri Krunic'in satışına karşı çıkıyordu.