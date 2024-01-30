Fenerbahçe orta sahasında iki ayrılık: Bartuğ ve Crespo kiralandı Kadro derinliğinde değişikliğe gitmek isteyen Fenerbahçe, yeterince forma şansı bulamayan Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz'ı takımdan gönderdi.

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Fenerbahçe'de kadroda arka planda kalan Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz için hareketli anlar yaşanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Miguel Crespo'nun 4 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'nun, Portekizli orta saha oyuncusunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ifade edildi.

Deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar olan maaşı da İspanyol kulübü tarafından karşılanacak.

Sezon performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Crespo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bartuğ Elmaz da Sivas'a gitti

Takımın bir diğer ismi Bartuğ Elmaz da yolcu... 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 5 Süper Lig maçında 28 dakika süre alırken oyuncunun Sivasspor'a kiralandığı belirtildi.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, Bartuğ'un sezon sonunda sarı-lacivertli takıma dönmesi bekleniyor.