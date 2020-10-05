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    Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i Altınordu'ya verdi

    Fenerbahçe, genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'in Altınordu'ya transfer edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 18:01
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    Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin'i Altınordu'ya verdi

    Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, gelişimini tamamlaması için Altınordu'ya verildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı kalecimiz Osman Ertuğrul Çetin'in kişisel gelişimini tamamlaması için Altınordu Kulübü ile karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma her iki kulübün de haklarının korunacağı şekilde yapılmıştır." denildi.

    Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin i Altınordu ya verdi #1

    DURUMU TAKİP EDİLECEK

    Genç kalecinin durumunun takip edileceği belirtilerek, "Futbolcu yetiştirme konusunda sadece ülkemizde değil, dünyada da adını duyuran Altınordu Kulübüne kalecimizin gelişimi konusunda verecekleri destek için şimdiden teşekkür eder, ülke futbolunun geleceği için bu çalışmaların yayılarak devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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