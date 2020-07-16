Fenerbahçe, Oussama Haddadi'yi istedi

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Oussama Haddadi için resmi teklifte bulundu.

Trabzonsporlu Novak ve Beşiktaşlı Caner Erkin ile görüşen Fenerbahçe, listesine bir sol bek daha dahil etti.

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq (El İttifak) takımında bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Arapların kapısını çaldı.

14 MAÇTA 5 ASİST

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 asist yapan Haddadi'nin Paşa ile 2021 yılına kadar kiralık kontratı bulunuyor.

Tecrübeli oyuncunun Araplarla olan sözleşmesi ise 2023 yılında son bulacak.