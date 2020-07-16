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Fenerbahçe, Oussama Haddadi'yi istedi
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Oussama Haddadi için resmi teklifte bulundu.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 11:26
Trabzonsporlu Novak ve Beşiktaşlı Caner Erkin ile görüşen Fenerbahçe, listesine bir sol bek daha dahil etti.
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq (El İttifak) takımında bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Arapların kapısını çaldı.
14 MAÇTA 5 ASİST
Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 asist yapan Haddadi'nin Paşa ile 2021 yılına kadar kiralık kontratı bulunuyor.
Tecrübeli oyuncunun Araplarla olan sözleşmesi ise 2023 yılında son bulacak.