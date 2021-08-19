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- Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı.
- DHA
- 19.08.2021 - 00:51
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transferi netleşti.
1 YILLIĞINA 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 7.5 MİLYON EURO
Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.