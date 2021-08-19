Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transferi netleşti.

1 YILLIĞINA 1 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 7.5 MİLYON EURO

Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.