Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pererira’nın gelişiyle takımda bazı oyuncularla yollar ayrılıyor.

O oyunculardan biri de Ozan Tufan oldu. Tufan, Premier ekibi Watford’a 1 yıllığına kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın Watford'a kiralandığını açıkladı İZLE







“YOLUN AÇIK OLSUN OZAN”

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Ozan Tufan.” ifadeleri kullanıldı.