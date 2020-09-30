Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a çağırdı

Bu sezon kadrosuna 14 yeni futbolcu katan Fenerbahçe, Samatta'nın ardından bir santrfor transferi daha yapmak istiyor. Porto, Ze Luis için bonservis ücreti isteyince F.Bahçe, Papiss Cisse'ye yöneldi.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, artık son hamlelerini yapıyor. 5 Ekim’de bitecek transfer dönemine sayılı günler kala sarı-lacivertlilerde gözler forvet hattına çevrildi.

ZE LUIS ZORA GİRDİ

Kiralık olarak Ze Luis’i getirmek isteyen Fenerbahçe, Porto’nun satın alma opsiyonunda 6 ila 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle de zorlanıyor.

3.5-4 milyon euro arası yıllık maaş isteyen Ze Luis için çalışmalar devam etse de zamanın daralması sonucunda hedef Papiss Cisse olarak yeniden belirlendi.

HEDEF PAPISS CISSE

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle bugün bir araya gelecek.

Geçen sezon Sörloth’un ardından gol krallığı listesinde ikinci sırada olan tecrübeli golcünün en önemli yönü ise Süper Lig'i tanıyor olması. Öte yandan, Senegalli futbolcunun imza parası istediği kaydedildi.

SENEGALLİ FUTBOLCULAR İSTANBUL'DA

Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan ve henüz bir kulüple anlaşmayan Papiss Cisse, İstanbul’da olmayı istiyor. Senegalli golcü, vatandaşları Demba Ba, Moussa Sow ve Mame Thiam’a yakın olmayı düşünüyor.

Başakşehir’de oynayan Demba Ba, Ümraniyespor’a gelen Sow ve Fenerbahçe’de forma giyen Thiam, Cisse için olumlu bir durum olarak biliniyor. Ayrıca İstanbul’u da beğenen 35 yaşındaki forvet ile Karagümrük de ilgileniyor.