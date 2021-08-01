Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor

Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor

Geçen sezon başında PAOK'tan takıma dahil edilen Pelkas'a Lyon 7 milyon euro vermeyi önerirken Fenerbahçe kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

Fenerbahçe'nin PAOK'tan 1.9 milyon euroya transfer ettiği Dimitris Pelkas, performansıyla Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

LYON 7 MİLYON EURO VERDİ

Hazırlık maçlarında da beğenilen Yunan futbolcuyu Fransız takımı Olimpik Lyon da listesine alırken sarı-lacivertlilerin kapısını 7 milyon eurodan çaldığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO İSTENİYOR

Fenerbahçe'nin teklifi az bulduğu kaydedilirken Fransızlardan 10 milyon euro istendiği de gelen haberler arasında.

27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 32 lig maçında 7 gol 8 asistle oynadı.