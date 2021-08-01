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- Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor
Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor
Geçen sezon başında PAOK'tan takıma dahil edilen Pelkas'a Lyon 7 milyon euro vermeyi önerirken Fenerbahçe kapıyı 10 milyon eurodan açtı.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 13:47
- Güncelleme : 01.08.2021 - 14:09
Fenerbahçe'nin PAOK'tan 1.9 milyon euroya transfer ettiği Dimitris Pelkas, performansıyla Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.
LYON 7 MİLYON EURO VERDİ
Hazırlık maçlarında da beğenilen Yunan futbolcuyu Fransız takımı Olimpik Lyon da listesine alırken sarı-lacivertlilerin kapısını 7 milyon eurodan çaldığı öğrenildi.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Fenerbahçe'nin teklifi az bulduğu kaydedilirken Fransızlardan 10 milyon euro istendiği de gelen haberler arasında.
27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 32 lig maçında 7 gol 8 asistle oynadı.