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    Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor

    Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor

    Geçen sezon başında PAOK'tan takıma dahil edilen Pelkas'a Lyon 7 milyon euro vermeyi önerirken Fenerbahçe kapıyı 10 milyon eurodan açtı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 14:09
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    Fenerbahçe'nin PAOK'tan 1.9 milyon euroya transfer ettiği Dimitris Pelkas, performansıyla Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

    LYON 7 MİLYON EURO VERDİ

    Hazırlık maçlarında da beğenilen Yunan futbolcuyu Fransız takımı Olimpik Lyon da listesine alırken sarı-lacivertlilerin kapısını 7 milyon eurodan çaldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor #1

    10 MİLYON EURO İSTENİYOR

    Fenerbahçe'nin teklifi az bulduğu kaydedilirken Fransızlardan 10 milyon euro istendiği de gelen haberler arasında.

    27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 32 lig maçında 7 gol 8 asistle oynadı.

    Fenerbahçe, Pelkas için 10 milyon euro istiyor #2

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