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    Fenerbahçe, Pelkas'ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi

    Fenerbahçe, Pelkas'ın taliplerinin artmasının ardından, oyuncunun bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:55
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    Fenerbahçe, Pelkas'ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi

    Sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.9 milyon euroya kadroya katılan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe 'de performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

    Yunan oyuncu bu iyi görüntüsünün karşılığını almaya başladı, Avrupa ekipleri tecrübeli orta saha için adeta sıraya girdi.

    Fenerbahçe, Pelkas ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi #1

    EN CİDDİ TALİP NAPOLI

    27 yaşındaki futbolcu için birkaç yoklamanın yanı sıra en ciddi talibin İtalyan ekibi Napoli olduğu kaydedildi.

    Fenerbahçe, Pelkas ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi #2

    BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

    2 sezon evvel Elif Elmas transferinde sarı-lacivertlilerle olan iyi ilişkiyi kullanmak isteyen İtalyan temsilcisinin, Pelkas için önümüzdeki günlerde resmi teklifle gelmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetimi de başarılı oyuncunun bonservis bedelini minimum 15 milyon euro olarak belirledi.

    Fanatik’in haberine göre, sarı-lacivertli ekibin kurmaylarının, söz konusu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe, Pelkas ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi #3

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