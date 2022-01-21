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    Fenerbahçe, Pelkas'ın yerine Roland Sallai'yi istiyor

    Fenerbahçe, Pelkas'ın yerine Roland Sallai'yi istiyor

    Süper Lig'de şampiyonluk şansını yeniden alevlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Pelkas'ı satıp Sallai'yi almak var.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 09:51
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    Süper Lig'de geride kalan 22 haftada kendisine verilen şansları bir bir harcayan Dimitris Pelkas, gözden düştü.

    Geçen yılın yıldız isimlerinden olan Yunan futbolcu bu sezon ise beklenenin epey altında kaldı.

    Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan ve APOEL Nikosia'dan takım arkadaşı olan Roland Sallai'yi isteyen Fenerbahçe, futbolcu cephesinden ilk etapta olumlu yanıt aldı.

    Fenerbahçe, Pelkas ın yerine Roland Sallai yi istiyor #1

    PELKAS SATILACAK

    Kulübüyle görüşmelerine de kısa süre içinde başlayacak olan sarı-lacivertliler Pelkas'ı da İtalya Serie A'ya satmayı planlıyor. Gelen teklifleri değerlendirecek olan Fenerbahçe, oradan gelen parayı da Sallai transferinde kulanacak.

    Bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıkan Macar futbolcu 1 gol 1 asistle oynadı.

    Fenerbahçe, Pelkas ın yerine Roland Sallai yi istiyor #2

    Fenerbahçe, Pelkas ın yerine Roland Sallai yi istiyor #3


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