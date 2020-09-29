Fenerbahçe, Perotti transferi konusunda Roma ile anlaştı

Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Romalı Perotti'yi ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, transfer konusunda İtalyan kulübüyle el sıkıştı.

Şu ana kadar tam 14 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor...

Garry Rodrigues'i kadroda düşünmeyen teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile görüşüp Romalı Perotti'nin transferi konusunda fikir birliğine varmıştı.

Uzun süredir Arjantinli yıldızın peşinde olan sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Kanarya'nın, bu sezon Roma'daki son yılını geçirecek olan Perotti için 2-3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Kulübüyle anlaşmasına rağmen yıllık ücret konusunda Perotti'yi henüz ikna edemeyen yönetimin, pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.

32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Genoa'dan 9 milyon euro karşılığında Roma'ya imza atmıştı.