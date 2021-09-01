Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti dönemi sona erdi.

İtalya'dan kulüplerle görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan Perotti ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA SONLANDIRILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YALNIZCA 4 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'nin Perotti'ye geleceğe yönelik ücretlerinin bir kısmını ödeyerek yolları ayırdığı öğrenildi.

5 Ekim 2020'de bonservissiz bir şekilde Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Perotti, sadece 4 Süper Lig maçında 192 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

"ŞİMDİ DOĞRULARI SÖYLEMEKTE ÖZGÜRÜM"

Diego Perotti, Fenerbahçenin Instagram gönderisine yorum yaptı

Perotti yaptığı yorumda, "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm." ifadelerini kullandı.