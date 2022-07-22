Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.246
-0.45%
BTXN Coin
11.15
35.80%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Fenerbahçe, Plea için resmi teklif yaptı

    Fenerbahçe, Plea için resmi teklif yaptı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Dinamo Kiev maçı sonrasında "Son vuruş kalitemiz eksikti" açıklamasının ardından forvet transferi için çalışmalara hız verildi.
    • 22.07.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Portekiz basını da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştirdi.

    Yerel basında, Jesus'un aylardır maç yapmayan rakibine karşı etkili olamadığı savunuldu.

    "Kiev'in ritim kaybı aşikardı ve Jesus'un takımı Aralık 2021'den bu yana resmi maç oynanamamış bir rakibe karşı zorlandı. Henüz yüksek tempoya hazır olmadığı görüldü."

    Fenerbahçe, Plea için resmi teklif yaptı #1

    Jesus mesaj vermişti

    Portekizli çalıştırıcı da maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarını santrfor eksikliğine bağladı ve yönetime üstü kapalı olarak mesaj gönderdi. Jesus, "Biz pozisyonlar ürettik, eksik olan şey son vuruş kalitemizdi." diyerek golcü transferi istediği net bir şekilde belirtti.

    Plea ismi öne çıkıyor

    Mesajı alan sarı-lacivertli yönetim de forvet transferindeki çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde listenin başında Alassane Plea var.

    Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki santrfor için 4 milyon euro bonservis önerildi. Yıldız santrfora da 2 milyon eurodan ve başarı ‘bonus'larının da yer aldığı üç yıllık sözleşme sunulduğu ifade ediliyor. M'Gladbach'ın sözleşme uzatma önerisini reddeden Plea'nın tavrına göre hareket edilecek.

    Yönetimin, forvet transferini en geç önümüzdeki hafta içinde açıklaması bekleniyor.

    Fenerbahçe, Plea için resmi teklif yaptı #2


    İlginizi Çekebilir

    Conte'den Kane çıkışı: Bayern saygısızlık yapıyor
    Transfer dosyası

    Conte'den Kane çıkışı: Bayern saygısızlık yapıyor

    Hastane odasında fen lisesini kazanan Seren, YKS'de Adıyaman 1.'si oldu
    Yaşam

    Hastane odasında fen lisesini kazanan Seren, YKS'de Adıyaman 1.'si oldu

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Görüş Bildir