Fenerbahçe, Plea için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Dinamo Kiev maçı sonrasında "Son vuruş kalitemiz eksikti" açıklamasının ardından forvet transferi için çalışmalara hız verildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Portekiz basını da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u eleştirdi.

Yerel basında, Jesus'un aylardır maç yapmayan rakibine karşı etkili olamadığı savunuldu.

"Kiev'in ritim kaybı aşikardı ve Jesus'un takımı Aralık 2021'den bu yana resmi maç oynanamamış bir rakibe karşı zorlandı. Henüz yüksek tempoya hazır olmadığı görüldü."





Jesus mesaj vermişti

Portekizli çalıştırıcı da maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarını santrfor eksikliğine bağladı ve yönetime üstü kapalı olarak mesaj gönderdi. Jesus, "Biz pozisyonlar ürettik, eksik olan şey son vuruş kalitemizdi." diyerek golcü transferi istediği net bir şekilde belirtti.

Plea ismi öne çıkıyor

Mesajı alan sarı-lacivertli yönetim de forvet transferindeki çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde listenin başında Alassane Plea var.

Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki santrfor için 4 milyon euro bonservis önerildi. Yıldız santrfora da 2 milyon eurodan ve başarı ‘bonus'larının da yer aldığı üç yıllık sözleşme sunulduğu ifade ediliyor. M'Gladbach'ın sözleşme uzatma önerisini reddeden Plea'nın tavrına göre hareket edilecek.

Yönetimin, forvet transferini en geç önümüzdeki hafta içinde açıklaması bekleniyor.