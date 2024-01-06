Fenerbahçe, Rade Krunic için resmi adımı attı! Branco İtalya'da Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun zamandır peşinden koştuğu Rade Krunic için resmi adımı attı. Takımın sportif direktörü Mario Branco transferi bitirmek için Milano'ya gitti.

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Fenerbahçe'de Rade Krunic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, transfer için Milano'ya uçtu.

Vole'nin haberine göre; Mario Branco, Milan ile bonservis pazarlığı yapmak için cumartesi sabahının erken saatlerinde Milano'ya gitti.

Branco, buradaki pazarlıkların durumuna göre İstanbul'a geri dönecek ve kulüp son yol haritasını belirleyecek.

Fenerbahçe aradaki farkı kapatmak istiyor

Fenerbahçe, yaz aylarında Milan 15 milyon euro istediği için bu transferi bitirememişti.

Krunic'in sözleşme yenilememesi ve kontratının 1.5 sezon sonra bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe, teklifini 4 milyon euroya indirdi. Milan ise 5 milyon euroyu kabul edeceğini iletti.

Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatıp transferin açılacağı 11 Ocak'a kadar bu işi bitirmeye çalışacağı ve Boşnak yıldızı çok isteyen İsmail Kartal'ı mutlu etmeyi planladığı öğrenildi.

Milan'dan açıklama: Takım araması daha iyi

Öte yandan Milan'ın Empoli ile oynayacağı maç kadrosundan çıkarılan Krunic için teknik direktör Stefano Pioli'den açıklama geldi.

Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi.

"Krunic gelmek istiyor"

Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Krunic'in takıma gelmek istediğini söylemişti:

Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur.

Milan formasıyla 14 maça çıktı

Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı.

896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.