Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiraladı Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, uzun zamandır gündemde olan 6 numara transferini sonuçlandırdı.

Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz.

"Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim"

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım.

Transferde belirli şartlar var

Öte yandan Milan ise Krunic için yapılan anlaşmada, belirli koşulların sağlanması halinde anlaşmanın kalıcı hale geleceğini duyurdu.

İtalyan ekibi ayrıca 30 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe'de başarılar diledi.

Milan'da 5 sezon forma giydi

Kariyerinde Donji Serm, Borac ve Empoli kulüplerinde de forma giyen Krunic, 5 sezonluk Milan macerasında 140 maça çıkıp 3 gol, 7 asiste imza attı.

Krunic ayrıca kırmızı-siyahlı ekiple 2021-2022 sezonunda Serie A'da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde daha önce Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmıştı.