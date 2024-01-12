Fenerbahçe, Rade Krunic'i resmen duyurdu Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından Rade Krunic'in de transfer edildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını rakiplerinin önünde lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, devre arasına da hızlı bir başlangıç yaptı.

İsmail Kartal yönetiminde sezon sonunda şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Savunma bölgesine için Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, İtalyan stoperin ardından bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer ettiğini duyurdu.

"Prensip anlaşmasına varılmıştır"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Transfer Bilgilendirme



Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

Milan'a 5 milyon euro ödenecek

Sarı-lacivertlilerin, anlaşmaya vardığı Rade Krunic ile senelik 3 milyon euro bandında sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Milan'a da 5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede bonus maddeleri de yer alıyor.

İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Rade Krunic, sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi.

Bosnalı orta saha oyuncusunun, temsilcisiyle birlikte 16.15'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.