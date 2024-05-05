Fenerbahçe, Rafa Mujica'yı istiyor Fenerbahçe, Portekiz ekibi Arouca’da forma giyen 25 yaşındaki santrafor Rafa Mujica ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Mario Branco'ya gelen izleme komitesi raporu doğrultusunda Arouca'dan 25 yaşındaki İspanyol santrafor Rafa Mujica ile ilgileniyor.

İspanyol forvet bu sezon 36 maçta 23 gol ve 4 asist rakamlarına ulaştı. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Piyasa değeri 5 milyon euro

Mujica, santfor bölgesi dışında kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. 2016 yılında 500 bin euro olan piyasa değeri şimdilerde ise 5 milyon euro...

Fenerbahçe, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız golcü için sezon sonunda resmi temaslarda bulunacak.

Fenerbahçe 3 milyon vermeye hazır

Sarı-lacivertli kurmayların başarılı golcü için 3 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma durumu var.