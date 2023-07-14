Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferinde sona yaklaştı Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Udinese'de oynayan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmaya yakın.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir futbolcuyu daha açıklamaya hazırlanıyor.

Ganalı stoper Djiku'nun yanına bir savunmacı bakan sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao transferinde mutlu sona yakın.

Son aşamaya gelindi

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, bir transferi daha bitiriyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Becao transferinde son aşamaya geldi.

Bonservisi belli oldu

İddialara göre Fenerbahçe, Becao için Udinese ile yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya yakın. Kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor.

1.91 boyundaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 28 maça çıktı. 27 yaşındaki isim bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.