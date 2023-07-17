Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi 2023-24 sezonu öncesinde de kadrosuna stoper takviyesi yapmaya devam ediyor.

Önce Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku'ya imza attıran sarı-lacivertliler, ardından Udinese'den Rodrigo Becao'yu renklerine bağladı.

10 milyon euro ödenecek

27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine ise tam 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Becao'nun bugün İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Mevcut kadrodaki 9. stoper, toplamda 16.

Öte yandan Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 5. sezonunda 16. stoper transferini gerçekleştirdi.

Becao, mevcut durumda da Fenerbahçe'nin kadrosundaki dokuzuncu stoper olacak.