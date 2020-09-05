Fenerbahçe, Rodrigues'e izin verdi

Yunan basını, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Fenerbahçe'nin Olympiakos'a izin verdiğini ancak El İttihad kulübünün oyuncuyu kiralamak yerine artık satmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues'in yeni adresi Yunanistan olabilir...

Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre; Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in Olympiakos'a transferine izin verdi. Haberde Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 2.5 milyon euroya varan bir ücret alan Cape Verdeli oyuncunun, Al Ittihad ile 2 yıllık daha sözleşmesi olduğu belirtildi.

F.BAHÇE İZİN VERDİ, TOP EL İTTİHAD'DA

Olympiakos ile Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşma sağladığı ancak Al Ittihad konusunda bir tıkanma olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin bu kararında, oyuncunun sözleşmesinin yüksek olması ve bütçede yer açmak olduğu bilgisi verildi. Garry Rodrigues'in tekrar Suudi Arabistan'a ve El Ittihad'a dönmek istemediği de vurgulandı.

EL İTTİHAD SATMAK İSTİYOR

Konuyla ilgili Gazzetta'ya konuşan El Ittihad Hussein El-Sherif, kulübün oyuncuyu artık kiralamak değil satmak niyetinde olduğu ve önceklikle bu formül üzerinde durmak istedikleri kaydedildi.

El Ittihad'dan 4.5 milyon euro ücret alan Garry Rodrigues'in bu sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.