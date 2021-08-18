Fenerbahçe Sadık Çiftpınar'la yollarını ayırdı

Sarı-lacivertliler, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini fehsetti. Tecrübeli defans oyuncusunun yeni adresi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.





YENİ MALATYASPOR’LA ANLAŞTI

Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.