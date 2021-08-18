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    Fenerbahçe Sadık Çiftpınar'la yollarını ayırdı

    Fenerbahçe Sadık Çiftpınar'la yollarını ayırdı

    Sarı-lacivertliler, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 16:29
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    Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini fehsetti. Tecrübeli defans oyuncusunun yeni adresi belli oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, “2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.

    Fenerbahçe Sadık Çiftpınar la yollarını ayırdı #1

    YENİ MALATYASPOR’LA ANLAŞTI

    Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

    Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe Sadık Çiftpınar la yollarını ayırdı #2

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