Petrol
100.52
-0.02%
Euro
18.2751
0.14%
Dolar
17.9492
0.02%
Altın
1.02
0.47%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
414.912
0.06%
BTXN Coin
9.20
-3.15%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Fenerbahçe, Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı

    Süper Lig devi Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın yedeği için Genoa'yla sözleşmesi biten Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı.
    • 03.08.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı

    Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından Dinamo Kiev maçında Altay Bayındır’ın sakatlanmasıyla yedek bir kaleci ihtiyacı olduğu kesinleşen Fenerbahçe’de kaleci arayışları sürüyor.

    Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler tarafında Rizespor’un eldiveni Gökhan Akkan’ı kadrosuna katmak istediği söylentileri gündemdeydi. Ancak Karadeniz temsilcisinin açıklamasına göre Fenerbahçe’nin böyle bir girişimi olmadığı öğrenildi.

    Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, gündemine 35 yaşındaki İtalyan eldiven Salvatore Sirigu'yu aldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe, Salvatore Sirigu yu gündemine aldı #1

    Fenerbahçe şartlarını sordu

    Sarı-lacivertliler, Sirigu'nun transferi için ilk adamı da attı ve tecrübeli kalecinin şartlarını sordu.

    İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Sirigu, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi takımların kalesini korudu.

    Tam 28 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Salvatore Sirigu, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanan kadrosunda da yer alıyordu.

    Fenerbahçe, Salvatore Sirigu yu gündemine aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Hangi kara yolunda çalışma var? 2 Ağustos Salı kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 2 Ağustos Salı kara yollarında son durum

    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada
    Dünya

    ABD Başkanı Joe Biden yeniden karantinada

    Görüş Bildir