Fenerbahçe, Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın yedeği için Genoa'yla sözleşmesi biten Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı.

Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından Dinamo Kiev maçında Altay Bayındır’ın sakatlanmasıyla yedek bir kaleci ihtiyacı olduğu kesinleşen Fenerbahçe’de kaleci arayışları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler tarafında Rizespor’un eldiveni Gökhan Akkan’ı kadrosuna katmak istediği söylentileri gündemdeydi. Ancak Karadeniz temsilcisinin açıklamasına göre Fenerbahçe’nin böyle bir girişimi olmadığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, gündemine 35 yaşındaki İtalyan eldiven Salvatore Sirigu'yu aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe şartlarını sordu

Sarı-lacivertliler, Sirigu'nun transferi için ilk adamı da attı ve tecrübeli kalecinin şartlarını sordu.

İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Sirigu, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi takımların kalesini korudu.

Tam 28 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Salvatore Sirigu, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanan kadrosunda da yer alıyordu.