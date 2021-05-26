Fenerbahçe, Samatta için 6 milyon euro ödeyecek

Fenerbahçe, Samatta için 6 milyon euro ödeyecek

Fenerbahçe’nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Samatta’nın bonservisi için ödeme günü geliyor. Büyük umutlarla Aston Villa’dan transfer edilen forvetin geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe’de bu sezon beklentilerin altında kalan Mbwanna Samatta için zorunlu satın alma opsiyonu 1 Temmuz’da devreye girecek.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 milyon euro ödeme gerçekleştirecek. Fenerbahçe’de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Samatta, bonservisinin alınmasıyla birlikte ya satılacak ya da kiralanacak.

Belçika Ligi’nden talipleri olan Tanzanyalı forvetin akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Genk ve Brugge, Samatta’yı kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Samatta, 6 gollük katkıda bulundu.