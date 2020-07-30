Fenerbahçe, Samuel Kalu'yu istiyor

Hızlı ve teknik kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Bordeaux'nun yetenekli futbolcusu Samuel Kalu'yu listesine aldı.

Sarı-lacivertliler yakın zamanda açıklanması beklenen Erol Bulut'un ön raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hızlı ve teknik yapısıyla dikkat çeken Samuel Kalu'yu yakın markaja alan Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcu ile görüşmelere başladı.

HIZI VE TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bordeaux formasıyla en az 10 maça çıkan oyuncular arasında en fazla çalım atan (94) ve maç başına rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (3.1) oyuncu olan Samuel Kalu, sarı-lacivertlilerin büyük problemi olan topu ileriye taşıma konusunda da çözüm olması bekleniyor.

LİMİT KARARI BEKLENİYOR

4 Ağustos'ta açıklanacak olan limit kararının ardından resmi görüşmelerine de başlayacak olan Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcuyu kiralama yöntemiyle takıma katacağı öğrenildi.

Kalu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.