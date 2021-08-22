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    Fenerbahçe, Sead Kolasinac ile anlaştı

    Caner Erkin ile yollarını kısa süre sonra ayırması beklenen Fenerbahçe, Arsenal'in Boşnak sol beki Sead Kolasinac ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 09:37
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    Fenerbahçe, Sead Kolasinac ile anlaştı

    Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe 'de önümüzdeki günlerde transferlerini açıklaması bekleniyor.

    Alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler sol kanat bek pozisyonu için Sead Kolasinac'la her konuda anlaşma sağladı.

    Fenerbahçe, Sead Kolasinac ile anlaştı #1

    3 YILLIK ANLAŞMA

    Boşnak futbolcu Sead Kolosinac için Mesut Özil transferinde olduğu gibi maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek. Boşnak sol kanat oyuncusu, sözleşmesinin erken feshi için İngiliz kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı.

    İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; Kolasinac, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe, Sead Kolasinac ile anlaştı #2

    MAAŞIN KÜÇÜK BİR KISMINI ARSENAL ÖDEYECEK

    Tecrübeli oyuncu 1.8 milyon euro yıllık maaş ve artı bonuslarla 700 bin euro bonus kazanacak. Arsenal, Haziran 2022'ye kadar Kolasinac'ın maaşının küçük bir kısmını ödeyecek.

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