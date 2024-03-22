Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi Fenerbahçe'nin Napoli'nin de peşinde olduğu Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için 25-30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

ensonhaber.com

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın takipçisi olan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 8 takım arasına kalan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen yıldız isim Sebastian Szymanski'nin geleceği şekilleniyor.

Kısa süre içerisinde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve birçok takım transfer listesinde olan Polonyalı futbolcu için ortaya yeni bir iddia atıldı.

Fenerbahçe, en az 25 milyon euro istiyor

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Radio Marte'de Szymanski-Napoli haberlerine dair konuştu.

Schira, sarı-lacivertlilerin Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiğini duyurdu.

Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Szymanski transferine yardımcı olabileceğini vurguladı.

Sözleşmesi 2027'de sona erecek

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ofansif orta saha, sarı-lacivertli takımın talep ettiği bir bonservisle takımdan ayrılırsa transfer rekoru kırarak Türkiye'den ayrılacak.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonun başında golcü futbolcu Vedat Muriç'i 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Lazio'ya satarak kulüp rekorunu kırmıştı.

Fenerbahçe formasını 46 kez giydi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı 24 yaşındaki isim, Fenerbahçe formasını 46 resmi maçta giydi.

20 milyon euro piyasa değerine sahip Szymanski, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 14 asistle mücadele etti.