Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi duyurmaya hazırlanıyor Fenerbahçe, prensipte anlaşmaya vardığı Sebastian Szymanski ile görüşmelerde sona geldi. Oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile yapılan bonservis görüşmelerinde son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacak.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transferin hızlı ekipleri arasında yer alıyor. Şimdiye kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alaxander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bi transfere daha hazırlanıyor.

Takımın genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesi sonrasında oluşan boşluk teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Sebastian Szymanski ile dolduruluyor.

10 milyon euro karşılığında anlaşıldı

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcunun transferi için Dinamo Moskova ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, ödeme planı ve bonuslar konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Transferin açıklanması bekleniyor

Sarı-lacivertliler, son pürüzleri de giderdikten sonra Szymanski transferini de açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaşan 18 milyon euro piyasa değerine sahip olan 24 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.