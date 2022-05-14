- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti
- 14.05.2022 - 09:06
- Güncelleme : 14.05.2022 - 09:29
Süper Lig'de İsmail Kartal ile çok iyi bir performans grafik yakalayan fakat şampiyonluk yarışını Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.
Sarı-lacivertlilerde ilk iş sözleşmesi biten Serdar Aziz'i takımda tutmak oldu.
Sözleşme uzatıldı
TRT Spor'un haberine göre; Vitor Pereira döneminde fazla forma şansı bulamayan, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olan Serdar Aziz ile sözleşme uzatıldı.
Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.
91 maçta forma giydi
2019'da Galatasaray'dan bonservissiz takıma dahil olan Serdar Aziz, takımı ile 91 maça çıktı ve 9 gol kaydetti
Bu sezon ise sarı-lacivertli forma ile 27 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.