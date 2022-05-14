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    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti

    Süper Lig'de ikinci yarıdaki performansıyla fark yaratan Fenerbahçe, takımın başarılı oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini uzattı.
    • 14.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:29
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    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti

    Süper Lig'de İsmail Kartal ile çok iyi bir performans grafik yakalayan fakat şampiyonluk yarışını Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Sarı-lacivertlilerde ilk iş sözleşmesi biten Serdar Aziz'i takımda tutmak oldu.

    Sözleşme uzatıldı

    TRT Spor'un haberine göre; Vitor Pereira döneminde fazla forma şansı bulamayan, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olan Serdar Aziz ile sözleşme uzatıldı.

    Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti #1

    91 maçta forma giydi

    2019'da Galatasaray'dan bonservissiz takıma dahil olan Serdar Aziz, takımı ile 91 maça çıktı ve 9 gol kaydetti

    Bu sezon ise sarı-lacivertli forma ile 27 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti #2


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