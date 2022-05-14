Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yola devam etti

Süper Lig'de ikinci yarıdaki performansıyla fark yaratan Fenerbahçe, takımın başarılı oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini uzattı.

Süper Lig'de İsmail Kartal ile çok iyi bir performans grafik yakalayan fakat şampiyonluk yarışını Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Sarı-lacivertlilerde ilk iş sözleşmesi biten Serdar Aziz'i takımda tutmak oldu.

Sözleşme uzatıldı

TRT Spor'un haberine göre; Vitor Pereira döneminde fazla forma şansı bulamayan, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olan Serdar Aziz ile sözleşme uzatıldı.

Sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.

91 maçta forma giydi

2019'da Galatasaray'dan bonservissiz takıma dahil olan Serdar Aziz, takımı ile 91 maça çıktı ve 9 gol kaydetti

Bu sezon ise sarı-lacivertli forma ile 27 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.