Fenerbahçe, Sinan Bolat'ın takımı Gent'le anlaştı

Kadrosunda genç kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer'i bulunduran Fenerbahçe, 33 yaşındaki file bekçisi Sinan Bolat için Gent ile 600 bin euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Son haftalarda eleştirilerin odak noktası olan Berke Özer'in Türkiye'de kalmak istememesi üzerine sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe, file bekçisi arayışlarında sona yaklaştı.

600 BİN EURO BONSERVİS

Yapılacak yerli kaleci takviyesi ile hem Altay Bayındır hazır olana kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen hem de Berke'nin sezon sonu takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleyi şimdiden deneyimli bir isimle takviye etmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin, bunun üzerine Sinan Bolat için kulübü Gent ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

600 bin euro bonservis bedeli karşılığında Belçika kulübüyle el sıkışan sarı-lacivertliler, milli file bekçisi ile görüşmelere başladı.

Sezon sonu sözleşmesi biteceği için devre arasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Sinan'ın adı daha önce Galatasaray ile de anılsa da sarı-kırmızılılar, bonservis bedelini yüksek bularak transferden vazgeçmişti.

KALESİNDE 30 GOL GÖRDÜ

Bu sezon 36 maçta oynayan Bolat, kalesinde 30 gol gördü. Milli kaleci 16 maçta kalesini gole kapattı.