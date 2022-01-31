Euro
14,90
-1.00%
Dolar
13,35
-1.00%
Altın
768,92
-1.00%
Borsa
1997
0.00%
Bitcoin
499.200
-3.25%
BTXN Coin
31.53
2.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C
    Fenerbahçe, Sinan Bolat'ın takımı Gent'le anlaştı

    Fenerbahçe, Sinan Bolat'ın takımı Gent'le anlaştı

    Kadrosunda genç kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer'i bulunduran Fenerbahçe, 33 yaşındaki file bekçisi Sinan Bolat için Gent ile 600 bin euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son haftalarda eleştirilerin odak noktası olan Berke Özer'in Türkiye'de kalmak istememesi üzerine sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe, file bekçisi arayışlarında sona yaklaştı.

    600 BİN EURO BONSERVİS

    Yapılacak yerli kaleci takviyesi ile hem Altay Bayındır hazır olana kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen hem de Berke'nin sezon sonu takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleyi şimdiden deneyimli bir isimle takviye etmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin, bunun üzerine Sinan Bolat için kulübü Gent ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

    600 bin euro bonservis bedeli karşılığında Belçika kulübüyle el sıkışan sarı-lacivertliler, milli file bekçisi ile görüşmelere başladı.

    Sezon sonu sözleşmesi biteceği için devre arasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Sinan'ın adı daha önce Galatasaray ile de anılsa da sarı-kırmızılılar, bonservis bedelini yüksek bularak transferden vazgeçmişti.

    Fenerbahçe, Sinan Bolat ın takımı Gent le anlaştı #1

    KALESİNDE 30 GOL GÖRDÜ

    Bu sezon 36 maçta oynayan Bolat, kalesinde 30 gol gördü. Milli kaleci 16 maçta kalesini gole kapattı.

    Fenerbahçe, Sinan Bolat ın takımı Gent le anlaştı #2


    Görüş Bildir