Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Sinan Gümüş ile her konuda el sıkıştı.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, durmak bilmiyor...

Daha önce Mert Hakan, Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertlilerin, Sinan Gümüş'le de anlaştığı öğrenildi.

ANLAŞMA 3 YILLIK

TRT Spor'un haberine göre; yönetim 26 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve kulübü Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için ne kadar bonservis ücreti ödeneceği henüz bilinmiyor.

5 GOL 1 ASİST

Antalya formasıyla ligde 10 maça çıkan Sinan, 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.