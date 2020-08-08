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Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Sinan Gümüş ile her konuda el sıkıştı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 08:39
- Güncelleme : 08.08.2020 - 08:39
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, durmak bilmiyor...
Daha önce Mert Hakan, Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertlilerin, Sinan Gümüş'le de anlaştığı öğrenildi.
ANLAŞMA 3 YILLIK
TRT Spor'un haberine göre; yönetim 26 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştı.
Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve kulübü Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için ne kadar bonservis ücreti ödeneceği henüz bilinmiyor.
5 GOL 1 ASİST
Antalya formasıyla ligde 10 maça çıkan Sinan, 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.