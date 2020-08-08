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    Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı

    Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Sinan Gümüş ile her konuda el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 08:39
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    Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, durmak bilmiyor...

    Daha önce Mert Hakan, Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertlilerin, Sinan Gümüş'le de anlaştığı öğrenildi.

    ANLAŞMA 3 YILLIK

    TRT Spor'un haberine göre; yönetim 26 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştı.

    Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve kulübü Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için ne kadar bonservis ücreti ödeneceği henüz bilinmiyor.

    5 GOL 1 ASİST

    Antalya formasıyla ligde 10 maça çıkan Sinan, 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

    Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı #1

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