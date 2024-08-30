Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini açıkladı Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda Fiorentina ve oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Amrabat'ın bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Haber Merkezi

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan 6 numara transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'le birlikte forma rekabetine sokmak istediği yeni oyuncusunu resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile dikkatleri çekmeyi başaran yıldız futbolcu Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.

İSTANBUL'A GELİYOR

22 milyon euro piyasa değeri olan Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı-beyazlıların formasını 30 maçta terletmişti.

Amrabat, sezonun tamamlanmasıyla birlikte ise kulübü Fiorentina'ya geri dönmüştü.