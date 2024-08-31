Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Jose Mourinho ile şampiyonluk parolası belirleyen sarı-lacivertliler, Saint-Maximin ve En-Nesyri gibi isimleri kadrosuna katarak transfer sürecinde taraftarını memnun etti.

AMRABAT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe dün İstanbul'a gelen yeni transferi Sofyan Amrabat'ı resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Amrabat'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Faslı yıldız, cuma günü saat 16:35 sularında özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Amrabat, Alanyaspor maçını tribünden takip etti.

PERFORMANSI

Geçen sezon kiralık olarak Manchester United'da forma giyen Sofyan Amrabat, 17'si ilk 11 olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi.