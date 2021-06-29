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    Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaştı

    Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaştı

    Fenerbahçe Kulübü, İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 23:22
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 23:42
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    Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli kulüp, Alanyaspor'un İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştığını duyurdu.

    CAULKER İMZAYA GELİYOR

    Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."

    Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaştı #1

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