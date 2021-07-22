Fenerbahçe, Szalai transferi konusunda kararsız

Fenerbahçe Yönetimi de Macar yıldızı en az 1 sezon takımda tutmayı planlıyor. Ancak Aston Villa’nın Attila Szalai için yaptığı 15 milyon poundluk teklifini geri çevirmek de kolay değil.

Fenerbahçe Yönetimi’ni Attila Szalai’nin geleceği konusunda zor bir karar bekliyor. Macar yıldıza geçen sezondan beri Avrupa takımlarının ilgisi vardı.

EURO 2020 sonrası ise bu ilgi, yerini ciddi tekliflere bırakmaya başladı. Vitor Pereira, şampiyonluk yarışında kesinlikle 23 yaşındaki stoperin kendileriyle beraber olmasını istiyor.

15 MİLYON POUNDLUK TEKLİF KAFA KARIŞTIRDI

Yönetimin planı da en az 1 sezon daha Szalai’yi takımda tutmak. Ancak Aston Villa’nın 15 milyon pound (176 milyon TL) ile masaya oturması kafaları karıştırdı.

Ekonomik anlamda sıkıntı içinde olan sarı-lacivertliler için bu para adeta ilaç olacak. Diğer yandan Szalai’nin yerini doldurmak da kolay değil.

SATILIRSA YENİ BİR TRANSFER GELEBİLİR

Kadroda Caulker, Serdar Aziz, Tisserand, Lemos, Zanka ve Sadık olmak üzere 6 stoper daha var. Üstelik Gustavo ve Novak da hazırlık maçlarında bu bölgede oynadı.

Fanatik'in haberine göre; Szalai’nin satılması halinde bir transfer daha gelebilir. Yönetim, iyice düşündükten sonra Szalai’yle ilgili kararını Aston Villa’ya iletecek.