Fenerbahçe taraftarı Cavani'ye mesaj yağdırıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlar tecrübeli futbolcu Cavani'yi mesaj yağmuruna tuttu. Yıldız futbolcunun Instagram gönderilerinin altında binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumu var.

Süper Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de gündem yine transfer.

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun, "Biri 30, diğeri 15 gol yapacak 2 santrfor alacağız" sözleri taraftarları heyecanlandırdı.

PSG ile yollarını ayıran Edinson Cavani ismi üstünde yoğunlaşan sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada harekete geçti.

12. adam, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki golcünün Instagram'daki fotoğraflarına, "Come to Fenerbahçe" yazdı.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Uruguaylı'nın fotoğraflarındaki yorumların sayısı kısa sürede artarken, en çok yer alan emojiler sarı-lacivert kalpler oldu.

İstediği yüksek ücret nedeniyle Fransız ekipleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Cavani, Atletico Madrid ile masaya oturmuştu. Ancak tarafların görüşmelerde somut bir adım atamadığı öğrenildi.

Bu arada kısa süre içinde golcü transferini bitirmesi beklenen Fenerbahçe'nin gündeminde Mandzukic ve Papiss Cisse'nin olduğu da kaydedildi.

DEVLERİN İLGİSİ VAR

Fransız Le10sport sitesi, Cavani'nin görüştüğü takımları şöyle sıraladı: Atletico Madrid, Inter Miami, Juventus ve Fenerbahçe...

Cavani, PSG'deki son sezonunda çıktığı 22 resmi karşılaşmada 7 gol attı, 1 de asist yaptı.

Uruguaylı, profesyonel kariyerinde Danubio, Palermo, Napoli ve PSG formaları giydi.