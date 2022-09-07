Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'a talip oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Adana Demirspor'un genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.

Genç oyuncunun transferi için Fenerbahçe, Adana Demirspor ile görüştü ve oyuncunun şartlarını sordu. Bilindiği üzere Beşiktaş futbolcu için 1.4 milyon euro önermiş ve bu parayı taksitle ödemek istediğini iletmişti. Sarı-lacivertliler ise bu parayı tek seferde ödeyebileceğini belirtti.

Fenerbahçe'de başka adaylar da var

Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç dışında yabancı isimler de dahil başka stoperlerle de görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Tayyip Talha Sanuç kimdir?

17 Aralık 1999 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Profesyonel Futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı. 2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a Transfer oldu.

Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor.

1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro.