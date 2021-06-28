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Fenerbahçe: Teknik direktörle anlaşmamıza rağmen süreç nihayete ermedi

Fenerbahçe: Teknik direktörle anlaşmamıza rağmen süreç nihayete ermedi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ""Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir." ifadeleri kullanıldı.