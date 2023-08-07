Fenerbahçe: Tete'nin transferi uygun değil Fenerbahçe Kulübü, menajerler tarafından önerilen Brezilyalı futbolcu Tete'nin, yapılan değerlendirmeler sonucunda transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Sarı-lacivertli kulüp, Tete ile ilgili transfer haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transferi uygun görülmedi"

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Menajeri İngiltere'de aradığı teklifi bulamadı

Fenerbahçe, Tete'nin transferi için teması temmuz ayının başlarında gerçekleştirmişti. O dönem İskoç ekibi Celtic’in de çok istediği 23 yaşındaki yıldızın menajeri Pablo Bueno, oyuncusuna İngiltere'den bir takım bulmak için bu ülkeye gitmişti. Sarı-Lacivertliler de teması kesmişti.