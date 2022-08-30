Fenerbahçe, Tiago Çukur'u FCV Dender'e kiraladı

Sezon başında Watford'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tiago Çukur'un bu sezon forma giyeceği yeni takımı belli oldu. Genç oyuncu deneyim kazanması için 1 sezon FCV Dender'de kiralık oynayacak.

Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra Kasımpaşa ve Adana Demirspor galibiyetleriyle liderliği almıştı. Ancak Konyaspor mağlubiyetiyle liderlik koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Avrupa Ligi'nde de iki maçta attığı 6 gol ile Avusturya Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürürken forvet için bekleyiş sürüyor. Ancak Sarı-lacivertliler'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

1 sene kiralık olarak FCV Dender'de

Belçika 2. Lig ekiplerinden FCV Dender, sezon başında Watford'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tiago Çukur'u bu sezon sonuna kadar kiraladı. Belçika ekibi resmi internet sayfasından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve transferi resmen duyurdu.

Tiago'nun kariyeri

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp 2 asist yaptı.