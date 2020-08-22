Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yeniden anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile devam etme kararı aldı. Futbolcuyla yapılan görüşmelerde sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi.

28 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan bedelsiz olarak sarı lacivertli ekibe katılmış ve geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik istatistiğe imza atmıştı.

Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Hertha Berlin formaları da terleten Tolga, en golcü sezonunu 2017-2018 yılında Cimbom'da geçirmiş ve 6 gole ulaşmıştı.



