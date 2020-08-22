Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme uzattı

    Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme uzattı

    Fenerbahçe 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yeniden anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 14:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme uzattı

    Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile devam etme kararı aldı. Futbolcuyla yapılan görüşmelerde sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi.

    28 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan bedelsiz olarak sarı lacivertli ekibe katılmış ve geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik istatistiğe imza atmıştı.

    Kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Hertha Berlin formaları da terleten Tolga, en golcü sezonunu 2017-2018 yılında Cimbom'da geçirmiş ve 6 gole ulaşmıştı.

    Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme uzattı #1

    Görüş Bildir