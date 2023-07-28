Fenerbahçe transfer görüşmeleri için Tete'yi İstanbul'a getirdi Fenerbahçe, bonservisi elinden olan Brezilyalı yıldız oyuncu Tete ve menajerini İstanbul'a davet etti. Sarı-lacivertliler ile görüşme yapacak olan 23 yaşındaki futbolcu, kararını bildirecek.

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, 1 transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

İsmail Kartal'ın ekibi, sarı-lacivertliler hücum bölgesi için 23 yaşındaki Tete'yi renklerine bağlamak istiyor.

Tete İstanbul'a geldi

Sporx'te yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren ve bu yaz bonservissiz bir şekilde transfer yapacak olan Tete, uzun süre Premier Lig ekipleriyle görüştü.

Burada istediği rol ve maaş teklifini alamayan Tete, diğer liglerden ve kulüplerden gelecek teklifleri dinlemeye başladı.

Daha önce Tete ile ilgilenen ve teklifini sunan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun diğer tekliflere de açık olduğunu duyması üzerine İstanbul davetini gönderdi ve hem genç yıldız hem de menajeri İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, projelerini anlattı

Tete ve menajerine hem daha iyi bir maaş teklifi sunan Fenerbahçe, alacağı rolü ve içinde yer alacağı projeyi de anlattı.

Sarı-lacivertliler, yakın dönemde Avrupa'ya satılan Elif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae, Arda Güler örneklerini de gösterip kariyerinde büyük bir sıçrama yapacağını da aktardı. Tete, Fenerbahçe ile görüştükten sonra Bodrum'da kısa bir süre tatil yapacak ve ardından kararını Fenerbahçe'ye iletecek.

Piyasa değeri 25 milyon euro

Kariyerinde 152 resmi maça çıkan sağ kanat oyuncusu 40 gol atıp 25 de asist yaptı.

25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Tete, 2019 yılında 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık olarak geçti.