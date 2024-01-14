Fenerbahçe, transferde vites yükseltti: Hedef Çağlar Söyüncü Sarı-Lacivertli ekibin transfere doymaya niyeti yok. Stoper ve orta saha transferlerinin ardından Kanarya, gözünü golcü ve başka bir stopere daha çevirdi. O isim ise milli yıldız Çağlar Söyüncü.

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Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirip Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli yönetim şimdiden Bonucci ve Krunic'le resmi sözleşmeyi imzaladı ve taraftarlarını sevince boğdu. Ancak, İsmail Kartal'ın yüzünü güldürecek başka transferler de yolda gibi görünüyor.

Çağlar Söyüncü'yle masaya oturdu

Önceki gün yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid’den Çağlar Söyüncü transferi için İspanya’ya gitmişti.

Baki’nin, Milli futbolcuyla burada bir görüşme yaptığı ve Atletico ile de masaya oturduğu öğrenildi. Çağlar’ı, Kanarya’nın yanı sıra Porto, Roma ve Fulham’ın da istediği bildirildi.

Fenerbahçe'ye yakın

Fanatik'in haberine göre; Porto ile Roma’nın, Fenerbahçe gibi yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık istediği, Fulham’ın ise İspanyollar’a 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

27 yaşındaki savunmacının tercihinin kiralık olarak takımdan ayrılmak olduğu ve bu doğrultuda Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu bildirildi.