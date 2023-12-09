Fenerbahçe transfere erken başladı: Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic Sarı-lacivertlilerde transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, yaz başından beri ilgilendiği Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü ile el sıkıştı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli bir mücadele veren Fenerbahçe'de 3 mevkiye transfer yapılacağını dün yapılan haberimizde okurlarımıza duyurmuştuk.

Çağlar Söyüncü kiralık olarak gelecek

Stoper, 6 numara ve kanat forvet isteyen İsmail Hoca'nın yerli stoper noktasında Çağlar Söyüncü'yü talep ettiği ve yönetimin de Atletico Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan milli oyuncu ve takımıyla kiralık transferi için anlaştığı öğrenildi.

Krunic ile anlaşıldı

Öte yandan orta saha transferinde de Rade Krunic'te sona yaklaşıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rade Krunic ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Sezon başında kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Krunic'in bu sezon Milan'da istediğini bulamaması üzerine İtalyan ekibi transfere izin verdi.

İtalya Serie A ekibi Milan'ın 2019'da 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta 896 dakika süre aldı.